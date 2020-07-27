Луческу - главный тренер "Динамо", - агент румына высказался о возможной отставке

27 июля, 2020, 19:40

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу не отказывался от работы в столичном клубе

Об этом сообщают российские СМИ.

Завтра, 28 июля, Мирча Луческу вернется в Киев.

"Это была личная переписка между ним и Игорем Михайловичем Суркисом. Этот разговор был еще в субботу. Будем выяснять, как это попало в прессу. Если кто-то захочет увидеть, то я все могу показать. У нас завтра в 9:30 самолет на Киев. Луческу - главный тренер "Динамо". Этим письмом он хотел показать, что он не держится за кресло тренера. Он хотел показать, что не ради денег пришел. Если его приход может помешать "Динамо", то он спокойно уйдет. Имидж клуба намного дороже", - рассказал агент Луческу Аркадий Запорожану.

Об увольнении Луческу 27 июля сообщили румынские СМИ. Позже местные журналисты взяли у него комментарий. Специалист объяснил решение разорвать контракт якобы из-за враждебности со стороны фанатов "Динамо".

"К сожалению, я решил отказаться от сотрудничества с "Динамо". Благодарен семье Суркисов за оказанное доверие и сделанное предложение. Но я не смогу работать в атмосфере враждебности, особенно со стороны ультрас, чья поддержка так нужна команде", - цитировала слова Луческу Gazeta Sporturilor .

Журналист Игорь Цыганик в прямом эфире на YouTube рассказал о телефонном разговоре с румынским тренером. Луческу подтвердил, что давал комментарий, но якобы решение об отставке еще не окончательное и ему предстоит обсудить эту тему с президентом Суркисом.