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Espreso.tvОбществоВсемирный банк выразил глубокую обеспокоенность поджогом дома Шабунина и призвал власти привлечь виновных к ответственности

Всемирный банк выразил глубокую обеспокоенность поджогом дома Шабунина и призвал власти привлечь виновных к ответственности


фото: ua.news
Всемирный банк выразил глубокую обеспокоенность пожаром в доме активиста Виталия Шабунина и угрозой для его семьи

Об этом написала пресс-служба банка в Facebook.

"Мы призываем украинские органы власти обеспечить беспристрастное и оперативное расследование, чтобы виновные были привлечены к ответственности. Гражданское общество играет ключевую роль в борьбе против безнаказанности коррупционеров и должно быть в состоянии выполнять свою миссию свободно от запугивания и насилия", - говорится в сообщении.

  • 23 июля посол ЕС в Украине Матти Маасикас заявил, что требует немедленного расследования пожара в доме Виталия Шабунина.
  • Посол Великобритании в Украине заявила, что шокирована новостью о поджоге дома председателя правления Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина и ожидает надлежащего расследования.
  • В посольстве США заявили об обеспокоенности в связи с недавними нападениями на активистов и политиков и призывали к надлежащего расследования .
  • Зеленский считает, что каждый такой случай, как поджог дома Виталия Шабунина, бросает тень на репутацию Украины.

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