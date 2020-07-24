Всемирный банк выразил глубокую обеспокоенность поджогом дома Шабунина и призвал власти привлечь виновных к ответственности
24 июля, 2020, 11:58
Всемирный банк выразил глубокую обеспокоенность пожаром в доме активиста Виталия Шабунина и угрозой для его семьи
Об этом написала пресс-служба банка в Facebook.
"Мы призываем украинские органы власти обеспечить беспристрастное и оперативное расследование, чтобы виновные были привлечены к ответственности. Гражданское общество играет ключевую роль в борьбе против безнаказанности коррупционеров и должно быть в состоянии выполнять свою миссию свободно от запугивания и насилия", - говорится в сообщении.
- 23 июля посол ЕС в Украине Матти Маасикас заявил, что требует немедленного расследования пожара в доме Виталия Шабунина.
- Посол Великобритании в Украине заявила, что шокирована новостью о поджоге дома председателя правления Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина и ожидает надлежащего расследования.
- В посольстве США заявили об обеспокоенности в связи с недавними нападениями на активистов и политиков и призывали к надлежащего расследования .
- Зеленский считает, что каждый такой случай, как поджог дома Виталия Шабунина, бросает тень на репутацию Украины.
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