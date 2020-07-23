Наше общество не может прийти в себя после многочисленных трагедий, - Зеленский о поджоге дома Шабунина

23 июля, 2020, 22:10

Зеленский считает, что каждый такой случай, как поджог дома Виталия Шабунина, бросает тень на репутацию Украины

Об этом президент Владимир Зеленский написал на своих страницах в социальных сетях.

"Родительский дом активиста Виталия Шабунина, который был цинично подожжен, - явный признак того, что наше общество и не может прийти в себя после многочисленных трагедий и социальных потрясений. Не может отказаться от нецивилизованных форм выяснения отношений. Не может перестать играть в демонстративное насилие ", - написал Зеленский.

По его словам, каждый такой случай бросает тень на репутацию Украины, на институты власти и особенно на правоохранительные органы.

"Уверен, что нам нужны оперативные и профессиональные ответы от тех же правоохранительных органов. И я жду, что правоохранители быстро разберутся и поставят все точки над "і". Кто это сделал? Зачем это было сделано и почему этот "кто-то" так нагло ведет себя по отношению, прежде всего, к общественным активистам", - добавил президент.

Зеленский добавил, что виновных в поджоге дома Шабунина нужно обязательно найти и наказать.

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