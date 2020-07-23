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Espreso.tvОбществоПосол Великобритании в Украине: шокирована поджогом дома Шабунина

Посол Великобритании в Украине: шокирована поджогом дома Шабунина

Посол Великобритании в Украине заявила, что шокирована новостью о поджоге дома главы правления Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина и ожидает надлежащего расследования

Об этом посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс написала в своем Twitter.

"Шокирована новостью о поджоге дома Виталия Шабунина. Радует, что никто не пострадал. Важно полноценно расследовать это и любые другие атаки на антикоррупционных активистов и привлечь виновных к ответственности", - отмечает она.

Перед этим обеспокоенность известием о пожаре в доме Шабунина выразил глава представительства ЕС в Укране Матти Маасикас.

  • Напомним, сегодня утром общественный активист Виталий Шабунин сообщил о пожаре в его доме в селе Гнедин под Киевом. В результате инцидента никто не пострадал, по словам активиста, на момент пожара в доме были его родители.
  • Полиция квалифицировала пожар в доме Шабунина как поджог.

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