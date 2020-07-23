23 июля, 2020, 14:51

Посол Великобритании в Украине заявила, что шокирована новостью о поджоге дома главы правления Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина и ожидает надлежащего расследования

Об этом посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс написала в своем Twitter.

"Шокирована новостью о поджоге дома Виталия Шабунина. Радует, что никто не пострадал. Важно полноценно расследовать это и любые другие атаки на антикоррупционных активистов и привлечь виновных к ответственности", - отмечает она.

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс:



"Шокирована новостью о поджоге дома Виталия Шабунина. К счастью, никто не пострадал. Важно полноценно расследовать это и любые другие атаки на антикоррупционных активистов и привлечь виновных к ответственности. #Ukraine " https://t.co/rgAVtbr6cb - UK in Ukraine (@UKinUkraine) July 23, 2020

Перед этим обеспокоенность известием о пожаре в доме Шабунина выразил глава представительства ЕС в Укране Матти Маасикас.

Напомним, сегодня утром общественный активист Виталий Шабунин сообщил о пожаре в его доме в селе Гнедин под Киевом. В результате инцидента никто не пострадал, по словам активиста, на момент пожара в доме были его родители.

Полиция квалифицировала пожар в доме Шабунина как поджог.