Посол Великобритании в Украине: шокирована поджогом дома Шабунина
Об этом посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс написала в своем Twitter.
"Шокирована новостью о поджоге дома Виталия Шабунина. Радует, что никто не пострадал. Важно полноценно расследовать это и любые другие атаки на антикоррупционных активистов и привлечь виновных к ответственности", - отмечает она.
Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс:- UK in Ukraine (@UKinUkraine) July 23, 2020
"Шокирована новостью о поджоге дома Виталия Шабунина. К счастью, никто не пострадал. Важно полноценно расследовать это и любые другие атаки на антикоррупционных активистов и привлечь виновных к ответственности. #Ukraine " https://t.co/rgAVtbr6cb
Перед этим обеспокоенность известием о пожаре в доме Шабунина выразил глава представительства ЕС в Укране Матти Маасикас.
- Напомним, сегодня утром общественный активист Виталий Шабунин сообщил о пожаре в его доме в селе Гнедин под Киевом. В результате инцидента никто не пострадал, по словам активиста, на момент пожара в доме были его родители.
- Полиция квалифицировала пожар в доме Шабунина как поджог.
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