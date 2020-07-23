Поджог дома Шабунина: посольство США обеспокоено нападениями на активистов и политиков в Украине

23 июля, 2020, 17:34

В посольстве США заявили об обеспокоенности в связи с недавними нападениями на активистов и политиков и призывали к надлежащему расследованию

Соответствующее сообщение посольство обнародовало в своем Twitter.

"Мы обеспокоены недавними потенциальными нападениями, направленными как против политических деятелей, так и представителей гражданского общества.

Призываем правоохранительные органы тщательно расследовать эти случаи и обеспечить привлечение к ответственности всех причастных. В благополучных демократиях граждане должны иметь возможность высказывать мнение, не опасаясь за свою физическую безопасность ", - говорится в заявлении.

Ранее посольства ЕС , Великобритании и Швейцарии обнародовали заявления, в которых выразили обеспокоенность в связи с поджогом дома главы правления Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина.

Напомним, сегодня утром общественный активист Виталий Шабунин сообщил о пожаре в его доме в селе Гнедин под Киевом. В результате инцидента никто не пострадал, по словам активиста, на момент пожара в доме были его родители.

Полиция квалифицировала пожар в доме Шабунина как поджог.