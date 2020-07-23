Посол ЕС в Украине требует расследовать поджог дома Шабунина

23 июля, 2020, 14:15

23 июля посол ЕС в Украине Матти Маасикас заявил, что требует немедленного расследования пожара в доме Виталия Шабунина в Киеве

Об этом глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас написал в Twitter.

Матти Маасикас выразил глубокую обеспокоенность инцидентом.

По его словам, если подтвердится версия умышленного поджога, то необходимо привлечь виновных к ответственности.

"Общественные активисты должны чувствовать себя в безопасности, чтобы заниматься своей работой", - заявил он.

Very disturbed by the news that the house of the anti-corruption activist Vitaliy Shabunin burned down. I call on the authorities to investigate this case and if a deliberate act - to bring the perpetrators to justice. Civil activists must feel safe to carry on their mission. - Matti Maasikas (@MattiMaasikas) July 23, 2020

Напомним, сегодня утром общественный активист Виталий Шабунин сообщил о пожаре в его доме в селе Гнедин под Киевом. В результате инцидента никто не пострадал, по словам активиста, на момент пожара в доме были его родители.

Полиция квалифицировала пожар в доме Шабунина как поджог

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