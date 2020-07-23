Посол ЕС в Украине требует расследовать поджог дома Шабунина
Об этом глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас написал в Twitter.
Матти Маасикас выразил глубокую обеспокоенность инцидентом.
По его словам, если подтвердится версия умышленного поджога, то необходимо привлечь виновных к ответственности.
"Общественные активисты должны чувствовать себя в безопасности, чтобы заниматься своей работой", - заявил он.
Very disturbed by the news that the house of the anti-corruption activist Vitaliy Shabunin burned down. I call on the authorities to investigate this case and if a deliberate act - to bring the perpetrators to justice. Civil activists must feel safe to carry on their mission.- Matti Maasikas (@MattiMaasikas) July 23, 2020
- Напомним, сегодня утром общественный активист Виталий Шабунин сообщил о пожаре в его доме в селе Гнедин под Киевом. В результате инцидента никто не пострадал, по словам активиста, на момент пожара в доме были его родители.
- Полиция квалифицировала пожар в доме Шабунина как поджог
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