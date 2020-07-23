 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПосол ЕС в Украине требует расследовать поджог дома Шабунина

Посол ЕС в Украине требует расследовать поджог дома Шабунина

23 июля посол ЕС в Украине Матти Маасикас заявил, что требует немедленного расследования пожара в доме Виталия Шабунина в Киеве

Об этом глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас написал в Twitter.

Матти Маасикас выразил глубокую обеспокоенность инцидентом.

По его словам, если подтвердится версия умышленного поджога, то необходимо привлечь виновных к ответственности.

"Общественные активисты должны чувствовать себя в безопасности, чтобы заниматься своей работой", - заявил он.

  • Напомним, сегодня утром общественный активист Виталий Шабунин сообщил о пожаре в его доме в селе Гнедин под Киевом. В результате инцидента никто не пострадал, по словам активиста, на момент пожара в доме были его родители.
  • Полиция квалифицировала пожар в доме Шабунина как поджог

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 июля, 2020 четверг

больше новостей

23 июля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать