Стерненко о суде 27 июля: будет рассмотрение ходатайства прокурора, а по моему заседание не назначают

24 июля, 2020, 22:20

В понедельник, 27 июля, заседание по изменению меры пресечения активисту Сергею Стерненко не состоится

Об этом сообщил сам активист в Telegram .

"В понедельник заседание по изменению моего пресечения не произойдет. Более недели назад наша сторона подала в Шевченковский суд г. Киева ходатайство об изменении моего домашнего ареста на мягкие меры. На 27.07 меня вызвали в суд", - написал Стерненко.

Выяснилось, что в понедельник в 10:00 будет заседание не по мере пресечения, а по ограничению активиста в сроках по ознакомлению с материалами дела.

"То есть будет рассмотрение ходатайства прокурора, а по моему ходатайству заседание не назначают, хотя закон дает на назначение его рассмотрения не более 3 дней", - отметил активист.

Стерненко заявил, что это делают, чтобы лишить его права на защиту, чтобы он не успел ознакомиться и побыстрее его осудить.

Напомним, 15 июня Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения активисту Сергею Стерненко в виде круглосуточного домашнего ареста в одесской военной части. Стерненко заявил, что у него нет туда физического доступа. Позже суд позволил Стерненко отбывать домашний арест в Киеве.

Сергея Стерненко подозревают в убийстве. Сам он заявляет о вынужденной самообороне - во время нападения на него активист смог ранить одного из нападавших, от чего тот в дальнейшем умер. До этого нападения на Стерненко нападали еще дважды.

Сергей Стерненко сейчас находится под круглосуточным домашним арестом по делу о нанесении им смертельного ранения одном из двух киллеров, которые были участниками третьего покушения на него.

25 июня Сергей Стерненко заявил, что следствие по делу о якобы умышленном убийстве при нападении на него завершено без проведения каких-либо экспертиз, которыми прокуроры и объясняли необходимость домашнего ареста активиста.

3 июля Киевский апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения в виде домашнего ареста Сергею Стерненко.

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