Михайличенко предложили вернуться в "Динамо"
Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас в twitter.
Новоиспеченный тренер "Динамо" Мирча Луческу пока не будет выдвигать условий для усиления состава, пока не увидит в действии всех игроков клуба.
"Михайличенко предложили вернуться на должность спортдиректора "Динамо". Его преемник на тренерской скамье Луческу к моменту знакомства с командой не будет выдвигать условий по усилению и собирается увидеть в действии всех имеющихся на контракте игроков", - написал журналист Бурбас.
Алексей Михайличенко работал спортивным директором киевского "Динамо" с 2013-го по 2019 год, после чего стал главным тренером.
- Напомним, 20 июля Алексея Михайличенко отправили в отставку с поста главного тренера киевского "Динамо".
- 23 июля новым главным тренером киевского "Динамо" стал Мирча Луческу .
- 23 июля ультрас "Динамо" выступили с эмоциональным заявлением о назначении новым главным тренером Мирча Луческу.
- 23 июля стали известно, что легендарный украинский футболист и тренер Олег Блохин считает, что назначение Мирчи Луческу - это "плевок в душу" .
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