Михайличенко предложили вернуться в "Динамо"

24 июля, 2020, 19:56

Экс-тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко может вернуться на должность спортивного директора клуба

Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас в twitter.

Новоиспеченный тренер "Динамо" Мирча Луческу пока не будет выдвигать условий для усиления состава, пока не увидит в действии всех игроков клуба.

"Михайличенко предложили вернуться на должность спортдиректора "Динамо". Его преемник на тренерской скамье Луческу к моменту знакомства с командой не будет выдвигать условий по усилению и собирается увидеть в действии всех имеющихся на контракте игроков", - написал журналист Бурбас.

Алексей Михайличенко работал спортивным директором киевского "Динамо" с 2013-го по 2019 год, после чего стал главным тренером.