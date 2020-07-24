Финальный проект закона об игорном бизнесе позволяет работу казино в 4-звездочных отелях, - Железняк

24 июля, 2020, 15:33

По словам народного депутата Ярослава Железняка, в финальном тексте проекта закона об игорном бизнесе появилась норма о возможности размещения казино в 4-звездочных отелях

Об этом заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк ( "Голос") написал в Facebook.

"В финальном тексте появилась норма о возможности размещения казино в 4-звездочных отелях", - написал Железняк.

Он напомнил, что в тексте, который выносили в зал, казино разрешено было только в пятизвездочных отелях. По его информации, это была личная позиция президента.

"Как так случилось? Очень просто. Была правка №1804 от "Слуги народа", ее подняли на подтверждение и ... 229 голосами "за" учли", - пояснил Железняк.

Народный депутат выразил надежду, что принятие этой правки станет дополнительным основанием для вето и ошибка будет исправлена.

Напомним, 14 июля на заседании ВР депутаты поддержали законопроект об игорном бизнесе 248 голосами во втором чтении.

Впоследствии, народные депутаты внесли в Верховную Раду два проекта постановлений по отмене решения Верховной Рады о принятии закона о легализации игорного бизнеса.

21 июля Верховная Рада не поддержала постановление народных депутатов об отмене решения парламента о принятии закона об игорном бизнесе, тем сами разблокировав возможность подписания проекта закона председателем Верховной Рады и президентом Украины.

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