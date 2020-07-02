Рада приняла закон об игорном бизнесе
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Верховная Рада приняла во втором чтении соответствующий законопроект №2285-д.
Отметим, ко второму чтению депутаты подали более 3,5 тыс. Поправок в законопроекту.
Закон вводит уголовную ответственность за организацию азартных игр без лицензии. Разрешается располагать залы с игровыми автоматами только в отелях, которые имеют три, четыре или пять звезд. Закон также регулирует и "классические" лотереи.
При этом резидентам государства-агрессора будет запрещено иметь игорный бизнес на территории Украины.
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Закон позволяет:
- организацию и проведение азартных игр в игорных заведениях казино,
- организацию и проведение азартных игр казино в сети Интернет;
- организацию и проведение букмекерской деятельности в букмекерских пунктах и в сети Интернет;
- организацию и проведение азартных игр в залах игровых автоматов;
- организацию и проведение азартных игр в покер в сети Интернет.
Законопроект предусматривает создание реестра лиц, которым ограничены доступ к игорным заведениям и участие в азартных играх.
Отметим, что с 2009 года в Украине официально запрещен игорный бизнес, однако он просто перешел работать в "тени".
Напомним, Верховная Рада приняла законопроект о легализации игорного бизнеса 16 января 2020 г. в первом чтении. Документ вводит уголовную ответственность за организацию азартных игр без лицензии. Также законопроект позволяет располагать залы с игровыми автоматами только в отелях, которые имеют три, четыре или пять звезд. Кроме того, резидентам государства-агрессора будет запрещено иметь игорный бизнес на территории Украины ".
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