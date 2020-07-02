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Espreso.tvОбществоРада приняла закон об игорном бизнесе

Рада приняла закон об игорном бизнесе


фото: ZIK
14 июля на заседании ВР депутаты поддержали законопроект об игорном бизнесе 248 голосами во втором чтении

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Верховная Рада приняла во втором чтении соответствующий законопроект №2285-д.

Отметим, ко второму чтению депутаты подали более 3,5 тыс. Поправок в законопроекту.

Закон вводит уголовную ответственность за организацию азартных игр без лицензии. Разрешается располагать залы с игровыми автоматами только в отелях, которые имеют три, четыре или пять звезд. Закон также регулирует и "классические" лотереи.

При этом резидентам государства-агрессора будет запрещено иметь игорный бизнес на территории Украины.

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Закон позволяет:

  • организацию и проведение азартных игр в игорных заведениях казино,
  • организацию и проведение азартных игр казино в сети Интернет;
  • организацию и проведение букмекерской деятельности в букмекерских пунктах и ​​в сети Интернет;
  • организацию и проведение азартных игр в залах игровых автоматов;
  • организацию и проведение азартных игр в покер в сети Интернет.

Законопроект предусматривает создание реестра лиц, которым ограничены доступ к игорным заведениям и участие в азартных играх.

Отметим, что с 2009 года в Украине официально запрещен игорный бизнес, однако он просто перешел работать в "тени".

Напомним, Верховная Рада приняла законопроект о легализации игорного бизнеса 16 января 2020 г. в первом чтении. Документ вводит уголовную ответственность за организацию азартных игр без лицензии. Также законопроект позволяет располагать залы с игровыми автоматами только в отелях, которые имеют три, четыре или пять звезд. Кроме того, резидентам государства-агрессора будет запрещено иметь игорный бизнес на территории Украины ".

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