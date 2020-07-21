Парламент разблокировал подписание закона об игорном бизнесе

21 июля, 2020, 16:09

Верховная Рада не поддержала три постановления народных депутатов об отмене решения Верховной Рады о принятии закона об игорном бизнесе

Об этом сообщает ЕспресоTV .

В частности, за проект постановления 2285-д, инициатором которой выступил Вадим Новинский, проголосовали 72 народных депутата, за проект постановления 2285-д (инициатор - Юлия Тимошенко ) - 74 народных депутата, за проект постановления 2285-д (инициатор - Анна Скороход) - 76 народных депутатов.

Следовательно, подписание закона об игорном бизнесе разблокировано для рассмотрения главы парламента Дмитрия Разумкова и президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, 14 июля на заседании ВР депутаты поддержали законопроект об игорном бизнесе 248 голосами во втором чтении.

Впоследствии, народные депутаты внесли в Верховную Раду два проекта постановлений по отмене решения Верховной Рады о принятии закона о легализации игорного бизнеса.

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