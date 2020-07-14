Депутаты блокируют подписание закона об игорном бизнесе: внесены два проекта постановлений
14 июля, 2020, 15:58
Народные депутаты внесли в Верховную Раду два проекта постановлений об отмене решения Верховной Рады о принятии закона о легализации игорного бизнеса
Об этом говорится на сайте Верховной Рады.
Проект постановления №2286-д-П инициировала группа народных депутатов во главе с Вадимом Новинским. Инициаторами второго постановления №2286-д-П1 выступила группа депутатов фракции "Батькивщина" и беспартийных во главе с Юлией Тимошенко.
Тексты проектов постановлений на сайте Верховной Рады не обнародованы.
- Напомним, 14 июля на заседании Верховной Рады депутаты поддержали законопроект об игорном бизнесе 248 голосами во втором чтении.
- Верховная Рада приняла законопроект о легализации игорного бизнеса 16 января 2020 года в первом чтении. Документ вводит уголовную ответственность за организацию азартных игр без лицензии. Также законопроект позволяет располагать залы с игровыми автоматами только в отелях, которые имеют три, четыре или пять звезд. Кроме того, резидентам государства-агрессора будет запрещено иметь игорный бизнес на территории Украины ".
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