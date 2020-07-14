Депутаты блокируют подписание закона об игорном бизнесе: внесены два проекта постановлений

14 июля, 2020, 15:58

Народные депутаты внесли в Верховную Раду два проекта постановлений об отмене решения Верховной Рады о принятии закона о легализации игорного бизнеса

Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Проект постановления №2286-д-П инициировала группа народных депутатов во главе с Вадимом Новинским. Инициаторами второго постановления №2286-д-П1 выступила группа депутатов фракции "Батькивщина" и беспартийных во главе с Юлией Тимошенко.

Тексты проектов постановлений на сайте Верховной Рады не обнародованы.

Напомним, 14 июля на заседании Верховной Рады депутаты поддержали законопроект об игорном бизнесе 248 голосами во втором чтении.

Верховная Рада приняла законопроект о легализации игорного бизнеса 16 января 2020 года в первом чтении. Документ вводит уголовную ответственность за организацию азартных игр без лицензии. Также законопроект позволяет располагать залы с игровыми автоматами только в отелях, которые имеют три, четыре или пять звезд. Кроме того, резидентам государства-агрессора будет запрещено иметь игорный бизнес на территории Украины ".

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