Экс-тренер сборной Сербии может возглавить "Динамо"
22 июля, 2020, 20:43
Бывший главный тренер сборной Сербии по футболу Славолюб Муслин может возглавить киевское "Динамо"
Об этом сообщает Direktno.
По информации источника, фамилия 67-летнего специалиста является приоритетной в шорт-листе потенциальных тренеров "Динамо". Одним из преимуществ серба может стать знание русского языка.
Славолюб Муслин уже работал в Украине с 2004-го по 2005 год, когда тренировал донецкий "Металлург". Также успел поработать в марокканском "Раджу", сербской "Црвене Звезде", болгарском "Левски", саудовском "Аль-Фейхо" и национальной команде Сербии.
- 9 июня стало известно, что бывший главный тренер "Шахтера" Мирча Луческу может заменить Алексея Михайличенко в "Динамо" .
- Напомним, 20 июля Алексея Михайличенко отправили в отставку с поста главного тренера киевского "Динамо".
- 21 июля сообщалось, что "Динамо" предложило пост главного тренера Сергею Реброву.
- 22 июля стало известно, что главным кандидатом на пост тренера киевского "Динамо" является Мирча Луческу.
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