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Espreso.tvСпортЭкс-тренер сборной Сербии может возглавить "Динамо"

Экс-тренер сборной Сербии может возглавить "Динамо"


фото: direktno.rs
Бывший главный тренер сборной Сербии по футболу Славолюб Муслин может возглавить киевское "Динамо"

Об этом сообщает Direktno.

По информации источника, фамилия 67-летнего специалиста является приоритетной в шорт-листе потенциальных тренеров "Динамо". Одним из преимуществ серба может стать знание русского языка.

Славолюб Муслин уже работал в Украине с 2004-го по 2005 год, когда тренировал донецкий "Металлург". Также успел поработать в марокканском "Раджу", сербской "Црвене Звезде", болгарском "Левски", саудовском "Аль-Фейхо" и национальной команде Сербии.

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