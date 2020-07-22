Экс-тренер сборной Сербии может возглавить "Динамо"

22 июля, 2020, 20:43

Бывший главный тренер сборной Сербии по футболу Славолюб Муслин может возглавить киевское "Динамо"

Об этом сообщает Direktno.

По информации источника, фамилия 67-летнего специалиста является приоритетной в шорт-листе потенциальных тренеров "Динамо". Одним из преимуществ серба может стать знание русского языка.

Славолюб Муслин уже работал в Украине с 2004-го по 2005 год, когда тренировал донецкий "Металлург". Также успел поработать в марокканском "Раджу", сербской "Црвене Звезде", болгарском "Левски", саудовском "Аль-Фейхо" и национальной команде Сербии.