 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоАрмения заявила об атаке Азербайджана, в Баку это опровергают

Армения заявила об атаке Азербайджана, в Баку это опровергают

В Армении заявили, что Вооруженные силы Азербайджана атаковали боевую позицию Анвах на северо-востоке Армении, в Баку опровергли эту информацию

Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

"Сегодня в 22:30 в направлении позиции Анвах (Бесстрашный) подразделения специального назначения противника сделали очередное наступление. Подразделения армянских ВС отбили атаку противника, нанеся ему значительный урон", - написала Степанян.

Она добавила, что, по предварительным данным, с азербайджанской стороны есть потери, а с армянской нет.

В Министерстве обороны Азербайджана опровергли информацию об атаке на армянский пост, пишет Интерфакс-Азербайджан .

Читайте также: Азербайджан пригрозил Армении нанести ракетный удар по АЭС

"Никакой новой атаки в том направлении с нашей стороны не было. Наоборот, на нашем участке государственной границы сохраняется спокойствие, у нас нет никаких потерь", - заявил начальник пресс-службы Министерства обороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы.

Читайте также: Азербайджан показал уничтожение беспилотниками армянских укреплений. ВИДЕО

12 июля на границе Армении и Азербайджана между военнослужащими двух стран вспыхнул бой .

В Ереване заявили, что причиной инцидента стала попытка прорыва через границу грузовики ВС Азербайджана. Баку возлагает ответственность за первый удар на Ереван.

В результате боевых действий стороны несут значительные потери. Так, только в течение третьего дня столкновений с обеих сторон погибло по меньшей мере 11 военных. Днем ранее Азербайджан сообщил о гибели своего генерала и командующего артиллерии.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 июля, 2020 среда

больше новостей

22 июля, 2020 среда

21 июля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать