Армения заявила об атаке Азербайджана, в Баку это опровергают
Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.
"Сегодня в 22:30 в направлении позиции Анвах (Бесстрашный) подразделения специального назначения противника сделали очередное наступление. Подразделения армянских ВС отбили атаку противника, нанеся ему значительный урон", - написала Степанян.
Она добавила, что, по предварительным данным, с азербайджанской стороны есть потери, а с армянской нет.
В Министерстве обороны Азербайджана опровергли информацию об атаке на армянский пост, пишет Интерфакс-Азербайджан .
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"Никакой новой атаки в том направлении с нашей стороны не было. Наоборот, на нашем участке государственной границы сохраняется спокойствие, у нас нет никаких потерь", - заявил начальник пресс-службы Министерства обороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы.
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12 июля на границе Армении и Азербайджана между военнослужащими двух стран вспыхнул бой .
В Ереване заявили, что причиной инцидента стала попытка прорыва через границу грузовики ВС Азербайджана. Баку возлагает ответственность за первый удар на Ереван.
В результате боевых действий стороны несут значительные потери. Так, только в течение третьего дня столкновений с обеих сторон погибло по меньшей мере 11 военных. Днем ранее Азербайджан сообщил о гибели своего генерала и командующего артиллерии.
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