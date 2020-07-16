Азербайджан пригрозил Армении нанести ракетный удар по АЭС
Об этом заявил представитель Министерства обороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы, передает 1news.az .
По его словам, к таким действиям Азербайджан может прибегнуть в ответу на угрозы Еревана нанести удар по Мингячевирскому водохранилищу. Он подчеркнул, что рельеф и проведенные на объекте укрепительные работы, а также средства ПВО не позволят уничтожить стратегический объект.
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"В то же время армянская сторона не должна забывать, что новейшие ракетные системы, находящиеся на вооружении нашей армии, позволяют с высокой точностью ударить по Мецаморской АЭС, что может стать для Армении причиной большой беды", - добавил Даргяхлы.
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12 июля на границе Армении и Азербайджана между военнослужащими двух стран вспыхнул бой .
В Ереване заявили, что причиной инцидента стала попытка прорыва через границу грузовика ВС Азербайджана. Баку возлагает ответственность за первый удар на Ереван.
В результате боевых действий стороны несут значительные потери. Так, только в течение третьего дня столкновений с обеих сторон погибло по меньшей мере 11 военных. Днем ранее Азербайджан сообщил о гибели своего генерала и командующего артиллерии.
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