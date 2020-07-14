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Espreso.tvОбществоБои на Карабахе: погибли азербайджанский генерал и полковник

Бои на Карабахе: погибли азербайджанский генерал и полковник


фото: musavat.com
В ночь с 13 на 14 июля продолжились бои в Товрузском районе: Азербайджан сообщил о гибели семи военных, в том числе генерал-майора Полада Гашимова

Об этом сообщает министерство обороны Азербайджана.

"В результате мер, принятых нашими подразделениями в ходе боевых действий в направлении Товузского района, противник, неся многочисленные потери, был вынужден отступить. Генерал-майор Гашимов Полад Исраил оглы, который находился в ходе боевых действий на передней линии обороны, героически погиб", - говорится в сообщении.

Кроме генерала, в ходе боев с войсками Армении погиб полковник, 2 майора, 2 гизира (прапорщики) и один солдат.

Азербайджанские СМИ сообщают о смерти мирного жителя в Товузском районе от обстрела Армении.

Напомним, бои на линии соприкосновения между Арменией и Азербайджаном начались 12 июля.

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