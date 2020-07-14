Бои на Карабахе: погибли азербайджанский генерал и полковник
Об этом сообщает министерство обороны Азербайджана.
"В результате мер, принятых нашими подразделениями в ходе боевых действий в направлении Товузского района, противник, неся многочисленные потери, был вынужден отступить. Генерал-майор Гашимов Полад Исраил оглы, который находился в ходе боевых действий на передней линии обороны, героически погиб", - говорится в сообщении.
Кроме генерала, в ходе боев с войсками Армении погиб полковник, 2 майора, 2 гизира (прапорщики) и один солдат.
Азербайджанские СМИ сообщают о смерти мирного жителя в Товузском районе от обстрела Армении.
Напомним, бои на линии соприкосновения между Арменией и Азербайджаном начались 12 июля.
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