Азербайджан показал уничтожение беспилотниками армянских укреплений. ВИДЕО
Соответствующие видео из зоны конфликта на границе двух стран обнародован на официальном сайте ведомства.
Как сообщается, в результате ударов так называемых дронов-камикадзе были уничтожены полевой пункт управления ВС Армении и еще одно здание, занятая армянскими военными.
Кроме того, на еще одном видео изображен грузовик, уничтоженную огнем азербайджанских подразделений.
Читайте также: В Баку полиция разогнала митинг в поддержку войны против Армении
Информации о потерях армянской стороны в результате этих ударов пока нет.
Читайте также: Посольство Украины в Армении облили борщом из-за заявления МИД о конфликте с Азербайджаном
12 июля на границе Армении и Азербайджана между военнослужащими двух стран вспыхнул бой .
В Ереване заявили, что причиной инцидента стала попытка прорыва через границу грузовики ВС Азербайджана. Баку возлагает ответственность за первый удар на Ереван.
В результате боевых действий стороны несут значительные потери. Так, только в течение третьего дня столкновений с обеих сторон погибло по меньшей мере 11 военных. Днем ранее Азербайджан сообщил о гибели своего генерала и командующего артиллерии.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
13 июля, 2020 За кого на самом деле голосуют украинцы?
-
-
10 июля, 2020 Бенефициары меморандума с "зелеными"
-
-
Читайте также
-
-
10 июля, 2020 Бенефициары меморандума с "зелеными"
-