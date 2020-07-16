Азербайджан показал уничтожение беспилотниками армянских укреплений. ВИДЕО

16 июля, 2020, 11:48

Минобороны Азербайджана показал уничтожение беспилотниками опорных пунктов и транспорта армянской армии

Соответствующие видео из зоны конфликта на границе двух стран обнародован на официальном сайте ведомства.

Как сообщается, в результате ударов так называемых дронов-камикадзе были уничтожены полевой пункт управления ВС Армении и еще одно здание, занятая армянскими военными.

Кроме того, на еще одном видео изображен грузовик, уничтоженную огнем азербайджанских подразделений.

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Информации о потерях армянской стороны в результате этих ударов пока нет.

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12 июля на границе Армении и Азербайджана между военнослужащими двух стран вспыхнул бой .

В Ереване заявили, что причиной инцидента стала попытка прорыва через границу грузовики ВС Азербайджана. Баку возлагает ответственность за первый удар на Ереван.

В результате боевых действий стороны несут значительные потери. Так, только в течение третьего дня столкновений с обеих сторон погибло по меньшей мере 11 военных. Днем ранее Азербайджан сообщил о гибели своего генерала и командующего артиллерии.