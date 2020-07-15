Третий день столкновений Армении и Азербайджана: погибли 11 военных
Об этом сообщает Радио Свобода .
Отмечается, что погибли семь азербайджанских военных и четверо армянских солдат и офицеров.
За три дня вооруженного противостояния погибли с обеих сторон не менее 16 человек.
12 июля на границе Армении и Азербайджана между военнослужащими двух стран вспыхнул бой .
В Ереване заявили, что причиной инцидента стала попытка прорыва через границу грузовики ВС Азербайджана. Баку возлагает ответственность за первый удар на Ереван.
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Между Азербайджаном и Арменией продолжается конфликт из-за Нагорного Карабаха. В 1988 году населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР.
В 1994 году при посредничестве Москвы было подписано соглашение о перемирии, положившее конец активных боевым действиям в регионе, но оставила Карабах и окружающие его районы Азербайджана под контролем армян.
За шесть лет войны погибли более 30 тыс человек.
Мирное урегулирование зашло в тупик после переговоров лидеров Армении и Азербайджана в 2009 году.
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