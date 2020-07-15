Третий день столкновений Армении и Азербайджана: погибли 11 военных

15 июля, 2020, 11:09

На третий день столкновений на границе Армении и Азербайджана погибли 11 военнослужащих с обеих сторон

Об этом сообщает Радио Свобода .

Отмечается, что погибли семь азербайджанских военных и четверо армянских солдат и офицеров.

За три дня вооруженного противостояния погибли с обеих сторон не менее 16 человек.

12 июля на границе Армении и Азербайджана между военнослужащими двух стран вспыхнул бой .

В Ереване заявили, что причиной инцидента стала попытка прорыва через границу грузовики ВС Азербайджана. Баку возлагает ответственность за первый удар на Ереван.

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Между Азербайджаном и Арменией продолжается конфликт из-за Нагорного Карабаха. В 1988 году населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР.

В 1994 году при посредничестве Москвы было подписано соглашение о перемирии, положившее конец активных боевым действиям в регионе, но оставила Карабах и окружающие его районы Азербайджана под контролем армян.

За шесть лет войны погибли более 30 тыс человек.

Мирное урегулирование зашло в тупик после переговоров лидеров Армении и Азербайджана в 2009 году.