В центре Луцка выключили электричество
Об этом сообщает местное издание "Конкурент".
Как сообщили журналистам в ЧАО "Волыньоблэнерго", ремонтные работы здесь осуществлять не планировали. Об аварийной ситуации тоже сообщений не было.
Напомним, 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил в заложники пассажиров автобуса.
Нападающий обнародовал требования, "поздравив" общественность "с Днем Антисистемы".
В СБУ уточнили информацию о количестве заложников , отметив, что в автобусе находятся примерно 10 человек.
Журналисты, которым удалось связаться и поговорить с Кривошем, отметили, что он говорит на украинском, хотя все его послания написаны на русском, как и книга.
Максим Кривош, который захватил в заложники пассажиров пригородного автобуса в центре Луцка, стрелял по правоохранителям и бросил гранату, которая, однако, не сдетонировала
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