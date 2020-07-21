В центре Луцка выключили электричество

21 июля, 2020, 15:16

В центре Луцка отключили электроснабжение. Власти перекрыли все выезды в центр

Об этом сообщает местное издание "Конкурент".

Как сообщили журналистам в ЧАО "Волыньоблэнерго", ремонтные работы здесь осуществлять не планировали. Об аварийной ситуации тоже сообщений не было.

Напомним, 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил в заложники пассажиров автобуса.

Нападающий обнародовал требования, "поздравив" общественность "с Днем Антисистемы".

В СБУ уточнили информацию о количестве заложников , отметив, что в автобусе находятся примерно 10 человек.

Журналисты, которым удалось связаться и поговорить с Кривошем, отметили, что он говорит на украинском, хотя все его послания написаны на русском, как и книга.

Максим Кривош, который захватил в заложники пассажиров пригородного автобуса в центре Луцка, стрелял по правоохранителям и бросил гранату, которая, однако, не сдетонировала

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