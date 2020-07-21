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Espreso.tvОбществоТрамп хочет направить дополнительные силы к крупным городам США из-за продолжающихся беспорядков

Трамп хочет направить дополнительные силы к крупным городам США из-за продолжающихся беспорядков

Президент США Дональд Трамп хочет направить больше федеральных правоохранительных органов для восстановления порядка в ряд городов, где до сих пор продолжаются беспорядки и волнения

Об этом сообщает BBC .

"Президент Дональд Трамп угрожает направить больше федеральных правоохранительных органов в крупные города США для контроля над продолжительными протестами", - говорится в сообщении.

Трамп в понедельник раскритиковал ряд городов, управляемых "либеральными демократами", в частности Чикаго и Нью-Йорк, заявив, что там местная власть боится действовать.

По его словам, офицеры, которые были отправлены в штат Орегон, проделали фантастическую работу, наводя порядок в Портленде. Местные чиновники, которые в основном представляют левое крыло Демократической партии, в то же время говорят, что вмешательство федеральных силовиков делает ситуацию еще хуже.

Трамп также высоко оценил действия федеральных военных в Портленде. В городе с мая происходят протесты против жестокости полиции после гибели Джорджа Флойда.

По приказу Трампа военные прибыли в Портленд две недели назад, чтобы унять беспорядки.

В течение последней недели напряженность между протестующими и федеральными силовиками нарастает, на фоне этого местные руководители призвали федеральных военных покинуть город.

  • Напомним, что в Миннеаполисе вспыхнули массовые протесты, переросшие в беспорядки , из-за смерти чернокожего правонарушителя Джорджа Флойда вскоре после его задержания местными правоохранителями за подделку денег. Один из полицейских прижал его голову к асфальту, нажав коленом на горло. По словам правоохранителей, Флойд сопротивлялся при задержании и находился под воздействием наркотиков.
  • Беспорядки распространились на всю территорию США. Участники беспорядков атаковали полицейские участки, совершали поджоги и массовые ограбления магазинов .

  • Впоследствии, в США и Европе прокатилась волна случаев вандализма, где участники массовых беспорядков порочат и сбрасывают памятники выдающимся историческим личностям, которых они обвиняют в проявлениях расизма, участии в построении колониальных империй или любых угнетений неевропейцев. В частности, были изуродованы статуи Христофора Колумба, выдающегося мореплавателя и первооткрывателя из Генуи, который первым из европейцев достиг побережья Америки в 1492 году: одной из них оторвали голову, другую - сбросили в реку. Кроме того, был опустошен монумент 54-й бригаде вооруженных сил в Массачусетсе - первого воинского соединения, сформированного из чернокожих солдат, участвовавших в гражданской войне на стороне федеральных властей.

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    Также HBO Max убрал по обвинению в расизме из доступа американскую киноклассику 1939 года по одноименной книге Маргарет Митчелл "Унесенные ветром", вышедшей в свет в 1936 году. Фильм входил в 200 лучших киношедевров всех времен.

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