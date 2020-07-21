Сенаторы США представили резолюцию против возвращения России в G7
Об этом говорится в сообщении сопредседатели сенатского комитета по Украине, демократа Дика Дурбина
Соавторами резолюции выступают Дурбин и еще 12 сенаторов-демократов.
Отмечается, что, несмотря на оккупацию Украины Россией, ее дестабилизирующие действия против США и других демократий, президент-республиканец Дональд Трамп неоднократно призывал Россию вернуть в Группу восьми или участвовать в процессе "Большой семерки" (G7).
"Вместо того, чтобы использовать все имеющиеся у него инструменты для борьбы против российских угроз нашим войскам, нашим выборам и суверенитета демократических стран по всему миру, президент Трамп стремился нормализовать отношения США и вознаградить Кремль", - считает Дурбин.
"Сегодняшняя резолюция дает понять, что Сенат Соединенных Штатов будет против реадмиссии России, если она не прекратит свои преступные действия против Украины, наших союзников и США", - отмечает сенатор.
Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп заявил о намерении пригласить Россию на предстоящий саммит G7 в Вашингтоне, при этом он не исключает возвращения РФ к этому формату.
Против возвращения России к G7 сразу же выступили в Британии , заявив, что будут всячески блокировать этот процесс.
Против идеи Трампа также выступил премьер Канады Джастин Трюдо , который напомнил, что Россия была исключена из "Большой семерки" через аннексию украинского Крыма.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозепп боррелий заявил, что достаточных оснований для возвращения России в G7 нет.
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