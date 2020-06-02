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Espreso.tvОбществоГлава дипломатии ЕС не видит оснований возвращать Россию в G7

Глава дипломатии ЕС не видит оснований возвращать Россию в G7

Соединенные Штаты Америки как главенствующее государство в "Группе семи" и организатор предстоящего саммита вправе пригласить Россию, но только в роли наблюдателя

Об этом на брифинге во вторник заявил глава внешнеполитической службы Европейского союза Хосеп Боррель.

Он отметил, что США сейчас имеют право приглашать лидеров других стран на саммит G7 как гостей, но менять формат организации и вводить в ее состав новых членов не могут.

"G7 - это форум ведущих демократических стран мира, которые разделяют общие взгляды. Россия отошла от этих принципов, в результате чего была вынуждена покинуть этот форум. Ситуация пока не изменилась в достаточной степени", - заявил боррелий.

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп заявил о намерении пригласить Россию на предстоящий саммит G7 в Вашингтон, при этом он не исключает возвращения РФ в этот формат.

Против возвращения России к G7 сразу же выступили в Британии, заявив, что будут всячески блокировать этот процесс.

Против идеи Трампа также выступил премьер Канады Джастин Трюдо, который напомнил, что Россия была исключена из "Большой семерки" из-за аннексии украинского Крыма.

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