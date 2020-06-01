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Espreso.tvОбществоВеликобритания будет блокировать возвращение России в G7, - спикер Джонсона

Великобритания будет блокировать возвращение России в G7, - спикер Джонсона


фото: reuters
Великобритания готова заблокировать возвращение Российской Федерации в состав "Большой семерки"

Об этом заявил официальный пресс-секретарь главы британского правительства Бориса Джонсона, сообщает Independent.

На Даунинг-стрит уверяют, что Великобритания будет выступать против любого предложения о реадмиссии России в G7. Таким образом правительство страны выразило свою позицию относительно инициативы американского президента Дональда Трампа о расширении группы.

Саммит G7 должен был пройти в конце июня в США. Однако из-за сложной эпидемической ситуации его перенесли на сентябрь. На Даунинг-стрит заявили, что Трамп, как хозяин принимающей страны, может пригласить российского коллегу Владимира Путина исключительно в качестве гостя.

"Россия была исключена из G7 за нелегальную аннексию Крыма и мы пока не видим изменения ее поведения, которое могло бы оправдать ее возвращение. Мы не поддержим возврат (России) в группу, если она не прекратит агрессивную и дестабилизирующую активность, угрожающую безопасности граждан Соединенного королевства и коллективной безопасности наших союзников", - заявил на брифинге пресс-секретарь Джонсона.

 

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