"Не соблюдает международные правила": премьер Канады исключил возвращение РФ в G7, напомнив об аннексии Крыма

1 июня, 2020, 22:47

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отверг предположение президента США Дональда Трампа о возможности возвращения России в Большую семерку

Об этом Трюдо заявил 1 июня, передает канадское издание CTVNews.

Премьер Канады напомнил, что РФ исключили из состава G8 после вторжения в Крым и с тех пор ситуация не изменилась.

"Россия была исключена из Большой семерки после того, как она вторглась в Крым несколько лет назад. Ее продолжительное неуважение и пренебрежение международными правилами и нормами - это то, почему она остается за пределами Большой семерки и будет оставаться вне их и дальше" - сказал Трюдо.

Ранее о намерении блокировать возвращение РФ в G7 заявил представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Напомним, Дональд Трамп перенес саммит G7, который должен был состояться в США, и предложил пригласить на него президента РФ Владимира Путина.

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