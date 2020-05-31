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Espreso.tvМирТрамп перенес саммит G7 и предложил пригласить на него Путина

Трамп перенес саммит G7 и предложил пригласить на него Путина


фото: REUTERS
Президент США Дональд Трамп перенес саммит "Большой семерки" на сентябрь и предложил пригласить на него российского лидера Владимира Путина

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

Трамп заявил о переносе саммита G7 с июня на сентябрь - после того, как канцлер Германии Ангела Меркель отказалась от личного участия в нем в связи с пандемией коронавируса.

По словам Трампа, саммит должен пройти в сентябре или позже, точной даты пока нет. Планировалось провести его в июне в резиденции Кэмп-Дэвид.

Президент США объяснил свое решение о переносе саммита не коронавирусом, а тем, что G7 в нынешнем формате представляет собой очень старую группу стран, которая не отражает то, что происходит в мире.

В "Большую семерку" входят США, Великобритания, Франция, Германия, Япония, Канада и Италия - самые индустриально развитые демократические государства мира. По мнению Трампа, участие в саммите, кроме них, должны принимать Австралия, Россия, Южная Корея и Индия. О Китае, отношения Вашингтона с которым в последнее время все более напряженные, Трамп не вспомнил.

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