Облили зеленкой нардепа ОПЗЖ Волошина: полицейские задержали двух подозреваемых

21 июля, 2020, 15:59

21 июля на улице Грушевского зеленкой облили депутата ОПЗЖ Олега Волошина, а также двух нардепов "слуг" - Евгения Шевченко и Александра Кабанова. Полиция задержала двух подозреваемых

Об этом сообщили в пресс-служба Нацполиции.

В Киеве по подозрению в нападении на народного депутата из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Олега Волошина полиция задержала двух человек. Сейчас выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.

Задержанных доставили в Печерское управление полиции.

Напомним, 17 июля нардеп ОПЗЖ Волошин заявил об отсутствии в Украине суверенитета и рассказал, что специально пропустил торжественное заседание Верховной Рады к тридцатой годовщине подписания Декларации о суверенитете Украины. Нардепы фракций "ЕС", "Голос" и "СН", а также депутатских групп "За майбутнє" и "Довіра" обратились к главе ВР Дмитрию Разумкову направить запросы в правоохранительные органы из-за слов Волошина.

21 июля на улице Грушевского зеленкой облили депутата ОПЗЖ Олега Волошина. Зеленкой задело также двух нардепов "слуг" - Евгения Шевченко и Александра Кабанова. Впоследствии, появилось видео .

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