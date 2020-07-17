Нардеп ОПЗЖ Волошин заявил об отсутствии в Украине суверенитета, пять фракций требуют оценку его словам правоохранителями

17 июля, 2020, 16:57

Об этом от имени депутатов фракций "Европейская Солидарность", "Голос", "Слуга народа" и групп "Доверие" и "За будущее" заявил нардеп Тарас Батенко, сообщает Цензор.НЕТ .

Отметим, нардеп ОПЗЖ Олег Волошин заявил с трибуны парламента, что Украина находится под внешним управлением.

"Кто захочет возвращаться в страну, где все попрошайничают? Кто захочет возвращаться в страну, которая не имеет суверенитета? Я вчера специально не пришел на торжественное собрание [Верховной Рады по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины], поскольку нечего отмечать, суверенитет полностью отдан под внешнее управление ", - сказал Волошин.

В ответ нардепы выдали коллективное заявление.

"Только что мы стали свидетелями плевка представителя пятой колонны в украинском парламенте в тысячелетнюю историю Украины. Плевок, который был осуществлен в память миллионов украинцев, погибших в борьбе за независимость Украины, которые скитались по лагерям, тюрьмам, психиатрическим больницам . Фраза о том, что Украина не имеет суверенитета, сказанная народным депутатом Украины, представителем отдельной фракции в этом зале. Все фракции и группы, которые вышли к этой трибуны, требуют от главы Верховной Рады должной реакции, направления запросов и писем в правоохранительные органы, и украинское общество даст надлежащую оценку, потому что такой депутат Верховной Рады не может носить имя народного избранника свободной, независимой Украины ", - отметил Тарас Батенко в окружении депутатов.

В ответ на слова члена фракции "ОПЗЖ" глава Верховной Рады отметил, что нарушать в зале заседаний вопрос, которые ставят под сомнение суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины, недопустимо.

"Я обращаюсь ко всем в этом зале. Мы вчера с вами праздновали годовщину Декларации о государственном суверенитете. И давайте в этом зале никогда не будут затрагиваться вопросы, которые хоть как-то под сомнение ставить независимость, государственный суверенитет, свободу и территориальную целостность нашего государства", - сказал спикер.