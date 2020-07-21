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Espreso.tvОбществоПолиция держит, Волошин бьет: появилось видео стычки ветеранов и облитого зеленкой нардепа

Полиция держит, Волошин бьет: появилось видео стычки ветеранов и облитого зеленкой нардепа


фото: Софія Середа
Кроме нардепа ОПЗЖ Олега Волошина, на видео присутствует нардеп "слуга" Евгений Шевченко

Видео схватки обнародовал Telegram канал ОпустиВату.

Нардеп Шевченко на видео кричит нападавшим: "Ты кого фашистом назвал".

А облитый зеленкой Волошин после того, как ударил нападающего, заявил, что тот выпалил ему глаз.

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ОСТОРОЖНО! Ненормативная лексика !:

  • Напомним, 17 июля нардеп ОПЗЖ Волошин заявил об отсутствии в Украине суверенитета и рассказал, что специально пропустил торжественное заседание Верховной Рады до тридцатой годовщины подписания Декларации о суверенитете Украины. Нардепы фракций "ЕС", "Голос" и "СН", а также депутатских групп "За будущее" и "Доверие" обратились к голове ВР Дмитрию Разумкову направить запросы в правоохранительные органы из-за слов Волошина

 

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