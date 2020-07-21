 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНардепа ОПЗЖ Волошина облили зеленкой под Радой

Нардепа ОПЗЖ Волошина облили зеленкой под Радой


фото: Софія Середа
21 июля при переходе дороги на улице Грушевского зеленкой задело также двух нардепов "слуг" - Евгения Шевченко и Александра Кабанова

Фотографии нардепа Волошина из-под Рады опубликовала журналистка София среду в Facebook.

"После пятничного заявления депутата ОПЗЖ Олега Волошина об" отсутствии суверенитета "в Украине, его вот так сегодня встретили под Верховной Радой Украины. Александру Кабанову со " Слуги народа ", который неудачно проходил рядом, также досталось", - прокомментировала Середа.

Читайте также: Нардеп ОПЗЖ Волошин заявил об отсутствии в Украине суверенитета, пять фракций требуют оценку его словам правоохранителями

По словам Александра Кабанова, обливали зеленкой во время перехода через дорогу. Полиция сразу схватила двух нападающих.

Видео - София Середа:

 

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 июля, 2020 вторник

больше новостей

21 июля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать