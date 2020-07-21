Нардепа ОПЗЖ Волошина облили зеленкой под Радой

21 июля, 2020, 12:57

21 июля при переходе дороги на улице Грушевского зеленкой задело также двух нардепов "слуг" - Евгения Шевченко и Александра Кабанова

Фотографии нардепа Волошина из-под Рады опубликовала журналистка София среду в Facebook.

"После пятничного заявления депутата ОПЗЖ Олега Волошина об" отсутствии суверенитета "в Украине, его вот так сегодня встретили под Верховной Радой Украины. Александру Кабанову со " Слуги народа ", который неудачно проходил рядом, также досталось", - прокомментировала Середа.

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По словам Александра Кабанова, обливали зеленкой во время перехода через дорогу. Полиция сразу схватила двух нападающих.

Видео - София Середа:

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