Нардепа ОПЗЖ Волошина облили зеленкой под Радой
Фотографии нардепа Волошина из-под Рады опубликовала журналистка София среду в Facebook.
"После пятничного заявления депутата ОПЗЖ Олега Волошина об" отсутствии суверенитета "в Украине, его вот так сегодня встретили под Верховной Радой Украины. Александру Кабанову со " Слуги народа ", который неудачно проходил рядом, также досталось", - прокомментировала Середа.
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По словам Александра Кабанова, обливали зеленкой во время перехода через дорогу. Полиция сразу схватила двух нападающих.
Видео - София Середа:
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