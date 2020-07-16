Усиление финансовой устойчивости банков: Шевченко назвал приоритет работы НБУ

16 июля, 2020, 12:35

По словам Кирилла Шевченко, НБУ будет продолжать меры по усилению финансовой устойчивости банков, в частности усиление работы с долей проблемных кредитов в банковской системе

Об этом кандидат на должность главы Национального банка Украины Кирилл Шевченко сказал во время выступления в Верховной Раде, передает ЕспреоTV .

"НБУ и дальше будет продолжать меры по усилению финансовой устойчивости банков, в частности нужно усилить работу с долей проблемных кредитов в банковской системе, которая сегодня составляет 48%", сказал Шевченко.

Кроме того, по словам Шевченко, политику НБУ будет направлена на обеспечение макрофинансовой стабильности банковской системы.

"В достижение целей макроэкономической стабильности и устойчивого развития инструмент инфляционного таргетирования уже продемонстрировал свою эффективность. В годы этот инструмент показал, что этот инструмент является эффективным при ряде условий", - отметил он.

Однако, Шевченко добавил, что в нынешних условиях этот инструмент должен соответствовать не только созданию макрофинансовой стабильности, но и созданию дальнейших условий экономического роста страны.

Напомним, 16 июля Верховная Рада назначила Кирилла Шевченко главой НБУ.

Утром 16 июля Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Кирилла Шевченко на должность главы Национального банка Украины.

15 июля президент Украины Зеленский внес в Верховную Раду постановление о назначении председателя правления Укргазбанка Кирилла Шевченко главой Национального банка.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пообещал главе МВФ Кристалине Георгиевой, что до конца недели определит кандидата на главу НБУ .

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