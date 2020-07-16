Правительство готово сотрудничать с НБУ для восстановления украинской экономики, - Шмыгаль

16 июля, 2020, 11:42

Премьер-министр Украины поздравил Кирилла Шевченко с избранием на должность главы Национального банка Украины и сообщил, что правительство готово совместно с НБУ работать для восстановления украинской экономики

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в Telegram.

"Правительство готово совместно с НБУ работать для восстановления экономики, макроэкономической стабильностью и доступностью кредитного ресурса", - написал Шмыгаль.

Премьер отметил, что правительство и НБУ имеют общую цель и задача - это рост экономики страны и повышения благосостояния всех украинцев.

Напомним, 16 июля Верховная Рада назначила Кирилла Шевченко главой НБУ.

Утром 16 июля Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Кирилла Шевченко на должность главы Национального банка Украины.

15 июля президент Украины Зеленский внес в Верховную Раду постановление о назначении председателя правления Укргазбанка Кирилла Шевченко главой Национального банка.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пообещал главе МВФ Кристалине Георгиевой, что до конца недели определит кандидата на главу НБУ .

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