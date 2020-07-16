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Espreso.tvЭкономикаПравительство готово сотрудничать с НБУ для восстановления украинской экономики, - Шмыгаль

Правительство готово сотрудничать с НБУ для восстановления украинской экономики, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины поздравил Кирилла Шевченко с избранием на должность главы Национального банка Украины и сообщил, что правительство готово совместно с НБУ работать для восстановления украинской экономики

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в Telegram.

"Правительство готово совместно с НБУ работать для восстановления экономики, макроэкономической стабильностью и доступностью кредитного ресурса", - написал Шмыгаль.

Премьер отметил, что правительство и НБУ имеют общую цель и задача - это рост экономики страны и повышения благосостояния всех украинцев.

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