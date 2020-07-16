Правительство готово сотрудничать с НБУ для восстановления украинской экономики, - Шмыгаль
16 июля, 2020, 11:42
Премьер-министр Украины поздравил Кирилла Шевченко с избранием на должность главы Национального банка Украины и сообщил, что правительство готово совместно с НБУ работать для восстановления украинской экономики
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в Telegram.
"Правительство готово совместно с НБУ работать для восстановления экономики, макроэкономической стабильностью и доступностью кредитного ресурса", - написал Шмыгаль.
Премьер отметил, что правительство и НБУ имеют общую цель и задача - это рост экономики страны и повышения благосостояния всех украинцев.
- Напомним, 16 июля Верховная Рада назначила Кирилла Шевченко главой НБУ.
- Утром 16 июля Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Кирилла Шевченко на должность главы Национального банка Украины.
- 15 июля президент Украины Зеленский внес в Верховную Раду постановление о назначении председателя правления Укргазбанка Кирилла Шевченко главой Национального банка.
- Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пообещал главе МВФ Кристалине Георгиевой, что до конца недели определит кандидата на главу НБУ .
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