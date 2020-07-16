На границе Армении и Азербайджана возобновились бои

16 июля, 2020, 10:24

В Армении и Азербайджане заявили о возобновлении боев на границе двух стран. Стороны обвиняют друг друга в начале боевых действий

Об этом сообщили в министерствах обороны Армении и Азербайджана .

В оборонном ведомстве Азербайджана заявили, что утром 16 июля с стороны Армении совершили "еще одну вооруженную попытку атаковать наши позиции в Товузском районе".

По данным азербайджанской стороны, три села обстреляли из минометов. Пострадавших среди мирных жителей нет.

В свою очередь пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян заявила, что армянские военные предотвратили попытку диверсионного проникновения.

"После интенсивного боя противник, понеся потери, был отброшен. Затем в 05:20 азербайджанские подразделения начали обстреливать приграничные села Айгепар, Мовсес, применяя гаубицы Д-30. Обстрелы и сейчас продолжаются", - написала Степанян.

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12 июля на границе Армении и Азербайджана между военнослужащими двух стран вспыхнул бой .

В Ереване заявили, что причиной инцидента стала попытка прорыва через границу грузовика ВС Азербайджана. Баку возлагает ответственность за первый удар на Ереван.

В результате боевых действий стороны несут значительные потери. Так, только в течение третьего дня столкновений с обеих сторон погибло по меньшей мере 11 военных. Днем ранее Азербайджан сообщил о гибели своего генерала и командующего артиллерии.

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Между Азербайджаном и Арменией продолжается конфликт из-за Нагорного Карабаха. В 1988 году населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР.

В 1994 году при посредничестве Москвы было подписано соглашение о перемирии, положившее конец активных боевым действиям в регионе, но оставила Карабах и окружающие его районы Азербайджана под контролем армян.

За шесть лет войны погибли более 30 000 человек.

Мирное урегулирование зашло в тупик после переговоров лидеров Армении и Азербайджана в 2009 году.