В Баку полиция разогнала митинг в поддержку войны против Армении

15 июля, 2020, 10:29

Полиция в Баку разогнала участников массовой акции сторонников военного конфликта с Арменией

В ночь на среду, 15 июля, правоохранители применили водометы и слезоточивый газ, задержаны десятки человек, сообщает DW .

Есть противоречивые сведения о численности акции - по данным азербайджанского издания Turan.az, в митинге в поддержку вооруженных сил перед зданием парламента участвовало около 50 000 человек, однако информационный сайт Report.az сообщает о тысячах демонстрантов.

Начавшаяся накануне вечером акция в центре Баку продолжалась всю ночь. Ее участники скандировали: «Карабах наш", "Слава армии", "Солдаты вперед", "Мобилизация", "Главнокомандующий, объяви мобилизации". Ночью протестующие ворвались в здание парламента, после чего в него вошли полицейские и служащие полка быстрого реагирования с использованием дубинок выгнали манифестантов на улицу.

12 июля на границе Армении и Азербайджана между военнослужащими двух стран вспыхнул бой .

Позже азербайджанские военные уничтожили укрепленные позиции армянской армии в Товузском районе на границе двух стран.

В результате перестрелки погибли трое азербайджанских военных, пятеро были ранены.

В Ереване заявили, что причиной инцидента стала попытка прорыва через границу грузовики ВС Азербайджана.