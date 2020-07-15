Посольство Украины в Армении облили борщом из-за заявления МИД о конфликте с Азербайджаном

15 июля, 2020, 16:10

Представители молодежного крыла армянской партии "Дашнакцутюн" облили борщом посольство Украины в Ереване, выражая возмущение в связи с заявлением украинского МИД по поводу конфликта с Азербайджаном

Об этом сообщает Новости Армении .

Члены организации пришли под посольство с плакатами на украинском и английском языках, с лозунгами "Позор Украине", "Украина + Азербайджан", "Не будь, как Украина" и скандировали "Украина, не провоцируй", "Не поддерживайте агрессора".

"Азербайджан уже несколько дней объявляет войну Армении, на границе происходят столкновения. Различные государства и организации сделали заявления по этому поводу. Заявление Украины было односторонним, благосклонным к Азербайджану. Такими действиями Украина вбивает клин в армяно-украинские отношения", - цитирует издание участников акции.

После этого двери посольства облили борщом, плакаты оставили под стенами.

Один из лидеров протеста, Гор Саргсян, добавил, что их действия "очень мягкие как для такого заявления".

(появление протестующих - с 14-й минуты видео)

13 июля МИД Украины выступил с заявлением, в котором призвал стороны конфликта приложить максимальные усилия для деэскалации ситуации и продолжения поиска путей мирного решения конфликта на основе общепризнанных принципов и норм международного права, а также резолюций Совета Безопасности, принятых в 1993 году.

"Украинская сторона выступает за политическое урегулирование ситуации на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в ее международно признанных границах", - говорится в заявлении.

Вчера в связи с этим заявлением украинского посла вызвали в МИД Армении.

12 июля на границе Армении и Азербайджана между военнослужащими двух стран вспыхнул бой .

В Ереване заявили, что причиной инцидента стала попытка прорыва через границу грузовиков ВС Азербайджана. Баку возлагает ответственность за первый удар на Ереван.

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Между Азербайджаном и Арменией продолжается конфликт из-за Нагорного Карабаха. В 1988 году населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР.

В 1994 году при посредничестве Москвы было подписано соглашение о перемирии, которое положило конец активным боевым действиям в регионе, но оставило Карабах и окружающие его районы Азербайджана под контролем армян.

За шесть лет войны погибли более 30 тысяч человек.

Мирное урегулирование зашло в тупик после переговоров лидеров Армении и Азербайджана в 2009 году.