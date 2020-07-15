Законопроект Бужанского против дерусификации отсутствует в повестке дня на 16 июля

15 июля, 2020, 19:25

В повестке дня Верховной Рады на 16 июля отсутствует законопроект нардепа от фракции "Слуга народа" Максима Бужанского

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Законопроект Максима Бужанского предлагает отменить часть закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которая требует перевода обучения учащихся 5-11 классов русскоязычных школ на украинский язык с 1 сентября 2020 года.

Законопроект Бужанского предлагает перенести дерусификацию школьного образования на 2023 год.

Напомним, 17 июня Гуманитарный комитет не поддержал законопроект №2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обучения на государственном языке в учебных заведениях" авторства "Слуги народа" Максима Бужанского, который предполагает обучениев школах не на государственном языке.

13 июля председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков поддержал рассмотрение законопроекта 16 июля - в тридцатую годовщину Декларации о суверенитете Украины.

Фракции "Голос" и "Европейская Солидарность" заявили о недопустимости принятия этой законодательной инициативы.

Группа народных депутатов фракции "Слуга народа" выступила с одинаковыми заявлениями с хеш-тегом #єдинаДержавна против образовательного законопроекта однопартийца Максима Бужанского.

Языковой омбудсмен Тарас Креминь призвал народных депутатов не поддерживать и снять с рассмотрения проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обучению на государственном языке в учебных заведениях" (№2362)

Нардеп Владимир Вятрович призвал выйти на митинг под ВР из-за рассмотрения законопроекта Бужанского, который предлагает отложить дерусификацию школьного образования. Инициативу Вятровича поддержали "Движение сопротивления капитуляции", "Демократическая секира".

Депутаты Львовского областного совета заявили, что будут протестовать 17 июля возле Верховной Рады против скандального законопроекта Бужанского.

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