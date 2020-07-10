Корецкий подал иск в ОАСК из-за противоправных действий руководителя ГБР
Об этом сообщает пресс-служба Окружного админсуда
Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску Олега Корецкого в Государственное бюро расследований.
"Среди требований указанного иска - признать противоправными действия и.о. директора ГБР Александра Соколова по предупреждению о предстоящем увольнении Олега Корецкого. Истец также просит суд отменить приказ от 17 июня 2020 №75" Об утверждении и введении в действие изменений в штатное расписание центрального аппарата Государственного бюро расследований на 2020 год ", - говорится в сообщении.
Дело будет рассматриваться по правилам упрощенного искового производства без вызова сторон по имеющимся материалам в деле.
- Напомним, Корецкий заявил, что следователем дают указание по делам против Порошенко , а те решают, могут его выполнить или нет, ведь к делам приковано общественное внимание.
- В ГБР заявили, что руководитель следственной группы Олег Корецкий увольняется якобы из-за фактов слива служебной информации по уголовным производствам.
- Руководитель следственной группы ГБР Олег Корецкий заявил, что не собирается увольняться из бюро, ведь знает, что действовал всегда законно.
- Корецкий заявил, что производство против Порошенко не имеют перспектив и подлежат закрытию
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