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Espreso.tvОбществоКорецкий подал иск в ОАСК из-за противоправных действий руководителя ГБР

Корецкий подал иск в ОАСК из-за противоправных действий руководителя ГБР


фото: glavcom
Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску Олега Корецкого в Государственное бюро расследований

Об этом сообщает пресс-служба Окружного админсуда

Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску Олега Корецкого в Государственное бюро расследований.

"Среди требований указанного иска - признать противоправными действия и.о. директора ГБР Александра Соколова по предупреждению о предстоящем увольнении Олега Корецкого. Истец также просит суд отменить приказ от 17 июня 2020 №75" Об утверждении и введении в действие изменений в штатное расписание центрального аппарата Государственного бюро расследований на 2020 год ", - говорится в сообщении.

Дело будет рассматриваться по правилам упрощенного искового производства без вызова сторон по имеющимся материалам в деле.

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