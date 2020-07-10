Корецкий подал иск в ОАСК из-за противоправных действий руководителя ГБР

10 июля, 2020, 17:22

Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску Олега Корецкого в Государственное бюро расследований

Об этом сообщает пресс-служба Окружного админсуда

Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску Олега Корецкого в Государственное бюро расследований.

"Среди требований указанного иска - признать противоправными действия и.о. директора ГБР Александра Соколова по предупреждению о предстоящем увольнении Олега Корецкого. Истец также просит суд отменить приказ от 17 июня 2020 №75" Об утверждении и введении в действие изменений в штатное расписание центрального аппарата Государственного бюро расследований на 2020 год ", - говорится в сообщении.

Дело будет рассматриваться по правилам упрощенного искового производства без вызова сторон по имеющимся материалам в деле.

Напомним, Корецкий заявил, что следователем дают указание по делам против Порошенко , а те решают, могут его выполнить или нет, ведь к делам приковано общественное внимание.

В ГБР заявили, что руководитель следственной группы Олег Корецкий увольняется якобы из-за фактов слива служебной информации по уголовным производствам.

Руководитель следственной группы ГБР Олег Корецкий заявил, что не собирается увольняться из бюро, ведь знает, что действовал всегда законно.

Корецкий заявил, что производство против Порошенко не имеют перспектив и подлежат закрытию

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