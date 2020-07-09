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Espreso.tvОбществоЯ не собираюсь сам увольняться из ГБР, - Корецкий

Я не собираюсь сам увольняться из ГБР, - Корецкий

Руководитель следственной группы ГБР Олег Корецкий заявил, что не не собирается увольняться из бюро, поскольку знает, что всегда действовал законно

Об этом он заявил во брифинге 9 июля, передает Еспресо.TV .

По словам Корецкого, после его пресс-конференции 8 июля ГБР выставило у себя на сайте определенные сообщения, отличавшиеся между собой.

"Эти сообщения абсолютно разные по своей природе. Как на сайте официальном ГБР в Интернете, так и на Facebook-странице. На сайте ГБР они написали, что заявления политически мотивированные, насколько я помню, что я разглашаю тайну досудебного расследования. В таких осторожных тонах. А на Facebook-странице они прямо обвинили меня в чем. Обвинили в том, что я сливал материалы уголовных производств и в связи с этим я хочу увольняться из ГБР", - отметил следователь ГБР.

Он отметил, что не собирается увольняться с ГБР.

"Так вот, я хочу просто отметить некоторые позиции, на некоторых моментах. Я не собираюсь сам увольняться из ГБР. Абсолютно. Потому что считаю и знаю, что действовал всегда законно, как и на сегодняшний день, когда я пришел к вам и рассказываю эти вещи. Я не разглашал тайны предварительного расследования и не разглашаю их. Ибо я знаю, что такое тайна досудебного расследования и в каких пределах, можно вам рассказать", - добавил Корецкий.

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