Тренер "Динамо" Михайличенко получил титул после перерыва в 16 лет

9 июля, 2020, 11:11

Кубок Украины стал для главного тренера "Динамо" Алексея Михайличенко первым трофеем за 16 лет

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Кубок Украины, который "Динамо" получил, переиграв в серии пенальти "Ворсклу", стал для Михайличенко первым титулом после возвращения в киевский клуб

Предыдущий трофей с динамовцами тренер завоевывал в июле 2004 года, когда выиграл Суперкубок Украины.

Всего на счету Михайличенко 5 трофеев с "Динамо": 1 чемпионства, 1 Кубка Украины и 1 Суперкубок.

57-летний Алексей Михайличенко тренировал "Динамо" с 2002 по 2004 год. Также он возглавлял молодежную (2005-2008) и национальную команду Украины (2008-2009).

До возвращения на пост главного тренера киевлян в августе 2019 занимал в "Динамо" должность спортивного директора.

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