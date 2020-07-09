Тренер "Динамо" Михайличенко получил титул после перерыва в 16 лет
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Кубок Украины, который "Динамо" получил, переиграв в серии пенальти "Ворсклу", стал для Михайличенко первым титулом после возвращения в киевский клуб
Предыдущий трофей с динамовцами тренер завоевывал в июле 2004 года, когда выиграл Суперкубок Украины.
Всего на счету Михайличенко 5 трофеев с "Динамо": 1 чемпионства, 1 Кубка Украины и 1 Суперкубок.
57-летний Алексей Михайличенко тренировал "Динамо" с 2002 по 2004 год. Также он возглавлял молодежную (2005-2008) и национальную команду Украины (2008-2009).
До возвращения на пост главного тренера киевлян в августе 2019 занимал в "Динамо" должность спортивного директора.
- Напомним, 8 июля в финале Кубка Украины по футболу полтавская "Ворскла" проиграла киевскому "Динамо" в серии пенальти .
- Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко назвал победу над "Ворсклой" в финале Кубка Украины большой.
- Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов заявил, что не выпустил на серию одиннадцатиметровых вратаря Павла Исенко в финале Кубка Украины против "Динамо" из-за отсутствия замен.
- Благодаря 12-й в истории победе в Кубке Украины, "Динамо" догнало "Шахтер" по количеству полученных за время независимости трофеев.
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