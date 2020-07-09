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Espreso.tvСпорт"Ворскла" проиграла "Динамо" в финале Кубка Украины по футболу

"Ворскла" проиграла "Динамо" в финале Кубка Украины по футболу


фото: fcdynamo.kiev.ua
В финале Кубка Украины по футболу полтавская "Ворскла" проиграла киевскому "Динамо" в серии пенальти

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Счет во встрече открыл нападающий Руслан Степанюк, который сумел поразить ворота "Динамо" на 11-й минуте. На 28-й киевляне сравняли, отличился Беньямин Вербичи.

Командам не удалось найти победителя за 90 минут, из-за чего пришлось сыграть овертаймы, которые также завершились со счетом 1:1, на "Ворсклу" и "Динамо" ждала серия пенальти, где сильнее оказались киевские игроки.

На пути к финалу "Ворскла" одолела Ковалевский "Колос" в 1/8 финала, черниговскую "Десну" в четвертьфинале, а в полуфинале полтавчане победили "Мариуполь" в серии пенальти.

"Динамо" прошло донецкий "Шахтер", "Александрию" и "Минай".

Кубок Украины по футболу

финал

8 июля

"Динамо" - "Ворскла" 1:1 (серия пенальти 8:7)

Голы: Вербичи, 28 - Степанюк, 11

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