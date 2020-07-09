Кубок на своем месте: Михайличенко отреагировал на победу "Динамо" в финале над "Ворсклой"

9 июля, 2020, 08:30

Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко назвал победу над "Ворсклой" в финале Кубка Украины большой

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

По словам Михайличенко, киевляне одержали крупную победу, и он рад, что "Динамо" через 5 лет вернуло себе Кубок Украины.

"Спокойно относиться к этому нельзя, я это очень много раз и сам чувствовал и слышал от многих и сам говорю, что если нет волнения перед каждой игрой, ты эмоционально пустой и тебе нечего заниматься этим делом. То, что ты готовишь, что рассказываешь команде, видеть результат - результат своей работы, других критериев нет. Хочу еще раз поздравить всех болельщиков киевского "Динамо" с этой большой победой, с тем, что мы вернули кубок в наш клуб. Мы постараемся на этом не останавливаться и идти дальше и дальше. Я очень рад. Кубок на своем месте", - сказал Михайличенко.

Напомним, 8 июля в финале Кубка Украины по футболу полтавская "Ворскла" проиграла киевскому "Динамо" в серии пенальти.

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