"Динамо" догнало "Шахтер" по количеству трофеев

9 июля, 2020, 09:37

Благодаря 12-й в истории победе в Кубке Украины, "Динамо" догнало "Шахтер" по количеству полученных за время Независимости трофеев

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Победа над "Ворсклой" в серии послематчевых пенальти принесла "Динамо" 12-й в истории клуба Кубок Украины.

Благодаря этому успеху киевляне догнали "Шахтер" по количеству добытых трофеев во времена независимости Украины. Теперь у обоих клубов по 35 титулов.

"Динамо" 15 раз становилось чемпионом Украины, получило 12 Кубков страны и выиграло 8 Суперкубков.

"Шахтер" 13 чемпионских титулов, 13 Кубков Украины, 8 Суперкубков и 1 Кубок УЕФА.

Напомним, 8 июля в финале Кубка Украины по футболу полтавская "Ворскла" проиграла киевскому "Динамо" в серии пенальти.

Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко назвал победу над "Ворсклой" в финале Кубка Украины большой.

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов заявил, что не выпустил на серию одиннадцатиметровых вратаря Павла Исенко в финале Кубка Украины против "Динамо" из-за отсутствия замен.

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