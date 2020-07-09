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Espreso.tvСпорт"Динамо" догнало "Шахтер" по количеству трофеев

"Динамо" догнало "Шахтер" по количеству трофеев


фото: facebook.com/fcdynamoua
Благодаря 12-й в истории победе в Кубке Украины, "Динамо" догнало "Шахтер" по количеству полученных за время Независимости трофеев

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Победа над "Ворсклой" в серии послематчевых пенальти принесла "Динамо" 12-й в истории клуба Кубок Украины.

Благодаря этому успеху киевляне догнали "Шахтер" по количеству добытых трофеев во времена независимости Украины. Теперь у обоих клубов по 35 титулов.

"Динамо" 15 раз становилось чемпионом Украины, получило 12 Кубков страны и выиграло 8 Суперкубков.

"Шахтер" 13 чемпионских титулов, 13 Кубков Украины, 8 Суперкубков и 1 Кубок УЕФА.

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