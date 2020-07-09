Максимов объяснил, почему не выпустил 16-летнего голкипера "Ворсклы" на серию пенальти с "Динамо"

9 июля, 2020, 08:46

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов заявил, что не выпустил на серию одиннадцатиметровых вратаря Павла Исенко в финале Кубка Украины против "Динамо" из-за отсутствия замен

Об этом сообщает "Футбол 1".

По словам тренера, он планировал выпустить на серию послематчевых пенальти 16-летнего Павла Исенко, который отбил три одиннадцатиметровых в полуфинале против "Мариуполя", но был вынужден делать другую замену.

"Мне очень жаль ребят, которые отдавались в игре. Мы хотели менять вратаря, обещали Исенко выпустить, но за 10 минут боялись. Степанюк травму получил, и поэтому мы выпустили защитника, поэтому замен больше не было. Нужно было двух выпускать, а оставалось еще 10 минут, боялись. Затем упрекали бы себя. Обидно было за серию пенальти. Счастье мы потеряли, теперь сложно будет выходить из ситуации", - сказал Максимов.

Напомним, 8 июля в финале Кубка Украины по футболу полтавская "Ворскла" проиграла киевскому "Динамо" в серии пенальти .

Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко назвал победу над "Ворсклой" в финале Кубка Украины большой.

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