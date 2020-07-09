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Espreso.tvОбществоРада может назначить руководителя НБУ на внеочередном заседании, - Качура

Рада может назначить руководителя НБУ на внеочередном заседании, - Качура


фото: Главком
Если кандидатура на главу Национального банка не будет внесена на этой неделе парламент рассмотрит кадровые вопросы после закрытия этой сессии, 17 июля

Об этом сообщил заместитель председателя комитета ВР по вопросам организации государственной власти Александр Качура, информирует РБК-Украина.

Для этого нардепы соберутся на внеочередное заседание.

По его словам, пока неизвестно, состоится ли назначение главы Нацбанка до конца очередной сессии.

"Я думаю, что такой кадровый вопрос как раз и может стать предметом одного из внеочередных заседаний. Если мы за очередную неделю не примем кадровое решение в отношении председателя Нацбанка и председателя Антимонопольного комитета, а это важные два института, то должны будем собираться на внеочередное заседание позже", - отметил нардеп.

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  • Напомним, 1 июля председатель НБУ Яков Смолий подал в отставку, объяснив свое решение систематическим политическим давлением.
  • 3 июля на внеочередном заседании Верховная Рада освободила Якова Смолия с должности главы НБУ.
  • Экс-глава НБУ Яков Смолий заявил, что представители правительства и президента призвали отменить базовые принципы регулирования банковской системы и установить такой курс, чтобы экспортерам было лучше.
  • Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева призвала Международный валютный фонд приостановить платежи в Украину до назначения правительством нового независимого председателя НБУ
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