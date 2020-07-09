Рада может назначить руководителя НБУ на внеочередном заседании, - Качура
Об этом сообщил заместитель председателя комитета ВР по вопросам организации государственной власти Александр Качура, информирует РБК-Украина.
Для этого нардепы соберутся на внеочередное заседание.
По его словам, пока неизвестно, состоится ли назначение главы Нацбанка до конца очередной сессии.
"Я думаю, что такой кадровый вопрос как раз и может стать предметом одного из внеочередных заседаний. Если мы за очередную неделю не примем кадровое решение в отношении председателя Нацбанка и председателя Антимонопольного комитета, а это важные два института, то должны будем собираться на внеочередное заседание позже", - отметил нардеп.
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- Напомним, 1 июля председатель НБУ Яков Смолий подал в отставку, объяснив свое решение систематическим политическим давлением.
- 3 июля на внеочередном заседании Верховная Рада освободила Якова Смолия с должности главы НБУ.
- Экс-глава НБУ Яков Смолий заявил, что представители правительства и президента призвали отменить базовые принципы регулирования банковской системы и установить такой курс, чтобы экспортерам было лучше.
- Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева призвала Международный валютный фонд приостановить платежи в Украину до назначения правительством нового независимого председателя НБУ
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