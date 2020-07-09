Рада может назначить руководителя НБУ на внеочередном заседании, - Качура

9 июля, 2020, 21:30

Если кандидатура на главу Национального банка не будет внесена на этой неделе парламент рассмотрит кадровые вопросы после закрытия этой сессии, 17 июля

Об этом сообщил заместитель председателя комитета ВР по вопросам организации государственной власти Александр Качура, информирует РБК-Украина.

Для этого нардепы соберутся на внеочередное заседание.

По его словам, пока неизвестно, состоится ли назначение главы Нацбанка до конца очередной сессии.

"Я думаю, что такой кадровый вопрос как раз и может стать предметом одного из внеочередных заседаний. Если мы за очередную неделю не примем кадровое решение в отношении председателя Нацбанка и председателя Антимонопольного комитета, а это важные два института, то должны будем собираться на внеочередное заседание позже", - отметил нардеп.

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