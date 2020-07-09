Определились 4 клуба, которые будут представлять Украину в еврокубках

9 июля, 2020, 13:32

В следующем сезоне Украину в футбольных еврокубковых турнирах представлять "Шахтер", "Динамо", "Десна" и "Заря"

Об этом сообщает SportArena .

Это стало известно после победы "Динамо" в финале Кубка Украины над "Ворсклой".

По квоте Украины в еврокубках победителю национального кубка отводится место в групповом турнире Лиги Европы. "Динамо" получит путевку, если не получится со второго места УПЛ в Лигу чемпионов.

Если же киевляне займут второе место, то на групповом этапе ЛЕ сыграют "Десна" или "Заря". В то же время, черниговский и луганский клубы серьезно претендуют и на место в Лиге чемпионов. За три тура до финиша чемпионата Украины в "Десны" и "Динамо" - по 55 очков, у "Зари" - 54.

По квоте Украины в еврокубках, чемпион страны "Шахтер" сыграет на групповом турнире Лиги чемпионов. Серебряный призер выступит в 3-м отборочном раунде ЛЧ. Победитель Кубка Украины или 3-й призер чемпионата сыграет на групповом раунде Лиги Европы. 4-я команда УПЛ стартует в 3-м отборочном раунде ЛЕ.

Сейчас "Динамо" обеспечило себе участие минимум на групповом турнире Лиги Европы. Киевский клуб сыграет там или непосредственно, если не займет второе место в чемпионате, или же уступив в квалификации Лиги чемпионов.

5-я путевка в еврокубки достанется победителю плей-офф за место в Лиге Европы, в котором примут участие 4 клуба УПЛ, занявшие с 5 по 8 место. Ее обладатель стартует во 2-м отборочном раунде Лиги Европы.

С первой шестерки участие в плей-офф себе обеспечили "Александрия" и "Колос". Со второй -там сыграют две лучшие команды. Сейчас это "Днепр-1" и "Мариуполь". Команды проведут полуфиналы на полях команд первой шестерки - "Александрии" и "Колоса". Финал состоится на поле полуфиналиста, который финишировал выше в турнирной таблице.

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