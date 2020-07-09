Чемпион мира по футболу хочет покинуть "Динамо"
9 июля, 2020, 19:48
Голкипер киевского "Динамо" Владислав Кучерук хочет покинуть клуб из-за нехватки игровой практики
Об этом сообщает Telegram канал "Динамо Киев Inside".
21-летний вратарь хочет уйти в аренду. В текущем сезоне Кучерук не провёл за первую команду ни минуты в официальных матчах и считается лишь 4-м голкипером.
В июне 2019-го года Владислав Кучерук вместе с молодежной сборной Украины стал чемпионом мира U20 по футболу.
- Напомним, 8 июля в финале Кубка Украины по футболу полтавская "Ворскла" проиграла киевскому "Динамо" в серии пенальти.
- Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко назвал победу над "Ворсклой" в финале Кубка Украины большой.
- Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов заявил, что не выпустил на серию одиннадцатиметровых вратаря Павла Исенко в финале Кубка Украины против "Динамо" из-за отсутствия замен.
- Благодаря 12-й в истории победе в Кубке Украины, "Динамо" догнало "Шахтер" по количеству полученных за время независимости трофеев.
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