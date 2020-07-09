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Espreso.tvСпортЧемпион мира по футболу хочет покинуть "Динамо"

Чемпион мира по футболу хочет покинуть "Динамо"


фото: uaf,ua
Голкипер киевского "Динамо" Владислав Кучерук хочет покинуть клуб из-за нехватки игровой практики

Об этом сообщает Telegram канал "Динамо Киев Inside".

21-летний вратарь хочет уйти в аренду. В текущем сезоне Кучерук не провёл за первую команду ни минуты в официальных матчах и считается лишь 4-м голкипером.

В июне 2019-го года Владислав Кучерук вместе с молодежной сборной Украины стал чемпионом мира U20 по футболу.

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