Чемпион мира по футболу хочет покинуть "Динамо"

9 июля, 2020, 19:48

Голкипер киевского "Динамо" Владислав Кучерук хочет покинуть клуб из-за нехватки игровой практики

Об этом сообщает Telegram канал "Динамо Киев Inside".

21-летний вратарь хочет уйти в аренду. В текущем сезоне Кучерук не провёл за первую команду ни минуты в официальных матчах и считается лишь 4-м голкипером.

В июне 2019-го года Владислав Кучерук вместе с молодежной сборной Украины стал чемпионом мира U20 по футболу.