В оккупированном Крыму Россия проводит военные учения береговой обороны

8 июля, 2020, 19:00

На полигонах аннексированного Крыма стартовали двусторонние батальонные тактические учения с подразделениями армейского корпуса Черноморского флота России

Об этом сообщила пресс-служба Южного военного округа Минобороны РФ.

Состав подразделений береговой обороны в обстоятельствах боя отрабатывает действия на местности в условиях, максимально приближенных к боевым, с выполнением задач по огневой, тактической, инженерной и специальной подготовки.

"Военнослужащие по очереди выполнят задание в наступлении, обороне и при переходе в контратаку, при этом они будут вести боевые стрельбы из всех видов стрелкового оружия, гранатометов, вооружения боевых машин по мишеням, имитирующим силы условного противника. Для корректировки огня артиллерийских подразделений и ведения разведки будут активно применяться беспилотные летательные аппараты ", - говорится в сообщении.

В Минобороны России уточнили, что к учениям привлекли около 500 военнослужащих и более 70 единиц техники, в том числе танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-80 и БТР-82А.

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