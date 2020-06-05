Из-за угрозы вторжения РФ на Херсонщине и Николаевщине усилили охрану инфраструктуры, - командующий ООС
Об этом Укринформу сообщил командующий Объединенных сил Сергей Наев в связи с информацией СМИ о возможном вторжении РФ в области с целью получения контроля над Северо-Крымским каналом.
"Действительно, такая информация (в СМИ, - ред.) проходила, но мы уже заранее провели такие мероприятия. Мы спланировали усиления охраны критически важных объектов. В частности, это касается и водопровода нашей днепровской воды на временно оккупированной территории (Северо-Крымский канал, - ред.). Мы все эти объекты усилили - и охрану, и оборону, - и также проводим определенные контрдиверсионные и контртеррористические меры", - отметил Наев.
По его словам, к этим мероприятиям привлечены как военные, так и СБУ, Национальная гвардия, полиция и разведка.