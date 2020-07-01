Украинская армия на юге переведена на усиленный режим, - Наев о возможной атаке РФ из Крыма
1 июля, 2020, 09:15
Украина усилила боевую возможность армии на крымском направлении
Об этом заявил командующий операцией Объединенных сил Сергей Наев в комментарии РБК-Украина .
"Мы четко понимаем все сценарии развития ситуации на этом направлении и адекватно оцениваем возможности Вооруженных сил РФ по наращиванию военной силы за короткое время", - сказал он.
По словам Наева, уже проделана определенная часть работ по повышению боевых возможностей украинских войск на южном направлении и эта работа продолжается.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb .
Читайте также
-
-
30 июня, 2020 10 фактов из жизни Сергея Шкарлета
-
30 июня, 2020 "Клеймо качества", или Куда ведут "корабельные" страхи
-
29 июня, 2020 Тайна мастера. Вымышленная биография Антонио Страдивари
-
28 июня, 2020 Родной, независим и государственный! Язык и Конституция
Читайте также
-
30 июня, 2020 10 фактов из жизни Сергея Шкарлета
-
30 июня, 2020 "Клеймо качества", или Куда ведут "корабельные" страхи
-
29 июня, 2020 Тайна мастера. Вымышленная биография Антонио Страдивари