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Espreso.tvОбществоУкраинская армия на юге переведена на усиленный режим, - Наев о возможной атаке РФ из Крыма

Украинская армия на юге переведена на усиленный режим, - Наев о возможной атаке РФ из Крыма

Украина усилила боевую возможность армии на крымском направлении

Об этом заявил командующий операцией Объединенных сил Сергей Наев в комментарии РБК-Украина .

"Мы четко понимаем все сценарии развития ситуации на этом направлении и адекватно оцениваем возможности Вооруженных сил РФ по наращиванию военной силы за короткое время", - сказал он.

По словам Наева, уже проделана определенная часть работ по повышению боевых возможностей украинских войск на южном направлении и эта работа продолжается.

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