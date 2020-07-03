"Цель - контроль от Одессы до Керчи": экс-командующий ВС США в Европе об учениях РФ "Кавказ-2020"

3 июля, 2020, 21:16

Россия видит своей конечной целью контроль над всей северной частью Черного моря

Об этом в интервью LB.ua заявил генерал-лейтенант, экс-командующий Вооруженных сил США в Европе Бен Ходжес.

Он считает, что конечной точкой в этой агрессивной кампании Москвы будет получение контроля от Одессы и до Керчи.

"Это поможет им не просто изолировать Украину от Черного моря, но и даст возможность полного контроля над северной частью водоема, начиная от Приднестровья и до Азовского моря", - сказал он.

Офицер уверен, что если Россия захочет атаковать Украину во время учений "Кавказ - 2020", то она попытается захватить весь юг Украины.

"Когда я смотрю на карту Украины, именно на Черноморский регион, то вижу, что ключевая цель здесь для России - это, конечно же, дамба в новокаховцы (Херсонская область). Но если они будут контролировать эту часть Украины, то им до Одессы будет рукой подать. Плюс не забывайте, что российский флот всегда блокирует территории, прилегающие к Одессе, когда начинает проводить огневые обучения ", - пояснил Ходжес.

Генерал отмечает, что Россия может проводить операцию не одномоментно. Для нее будет важно оценивать реакцию Запада.

"Все это не означает, что Россия возьмет и все сделает сразу. Возможно, Одесса - это следующий шаг. И что перед этим Москва захочет посмотреть, как отреагирует на ее действия Запад", - сказал он.