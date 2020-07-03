"Цель - контроль от Одессы до Керчи": экс-командующий ВС США в Европе об учениях РФ "Кавказ-2020"
Об этом в интервью LB.ua заявил генерал-лейтенант, экс-командующий Вооруженных сил США в Европе Бен Ходжес.
Он считает, что конечной точкой в этой агрессивной кампании Москвы будет получение контроля от Одессы и до Керчи.
"Это поможет им не просто изолировать Украину от Черного моря, но и даст возможность полного контроля над северной частью водоема, начиная от Приднестровья и до Азовского моря", - сказал он.
Офицер уверен, что если Россия захочет атаковать Украину во время учений "Кавказ - 2020", то она попытается захватить весь юг Украины.
"Когда я смотрю на карту Украины, именно на Черноморский регион, то вижу, что ключевая цель здесь для России - это, конечно же, дамба в новокаховцы (Херсонская область). Но если они будут контролировать эту часть Украины, то им до Одессы будет рукой подать. Плюс не забывайте, что российский флот всегда блокирует территории, прилегающие к Одессе, когда начинает проводить огневые обучения ", - пояснил Ходжес.
Генерал отмечает, что Россия может проводить операцию не одномоментно. Для нее будет важно оценивать реакцию Запада.
"Все это не означает, что Россия возьмет и все сделает сразу. Возможно, Одесса - это следующий шаг. И что перед этим Москва захочет посмотреть, как отреагирует на ее действия Запад", - сказал он.
- Военные и правоохранители усилили охрану объектов критической инфраструктуры в Херсонской и Николаевской областях из-за возможной атаки.
- Украина усилила боевую возможность армии на крымском направлении.
-
Вблизи границы с Украиной РФ создала три межвидовых группировки, способных проводить внезапные наступательные действия с ограниченными целями на территории нашего государства.
Читайте также
-
30 июня, 2020 Виталий Портников: Путин будет "дожимать" Лукашенко
-
-
30 июня, 2020 10 фактов из жизни Сергея Шкарлета
-
30 июня, 2020 "Клеймо качества", или Куда ведут "корабельные" страхи
-
29 июня, 2020 Тайна мастера. Вымышленная биография Антонио Страдивари
Читайте также
-
-
30 июня, 2020 10 фактов из жизни Сергея Шкарлета
-
30 июня, 2020 "Клеймо качества", или Куда ведут "корабельные" страхи