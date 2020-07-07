Угрозы прямого вторжения РФ в Украине нет, - командующий ООС
Об этом заявил командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV .
"Военные угрозы потенциальные - те, которые могут при определенных обстоятельствах стать реальными угрозами. А также непосредственные угрозы, которые уже в ближайшей перспективе, завтра-послезавтра станут полномасштабной агрессией. Сейчас угрозы вторжения Российской Федерации в Украину ВСУ не отмечают", - сказал он.
Наев отметил, что войска отрабатывают планы реагирования на все военные угрозы со стороны России.
Кроме того, Наев заявил, что командующий Военно-морских сил Украины, который заявил о возможном военном вторжении России из Крыма, "преувеличил и не имеет полной информации".
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