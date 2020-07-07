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Espreso.tvОбществоУгрозы прямого вторжения РФ в Украине нет, - командующий ООС

Угрозы прямого вторжения РФ в Украине нет, - командующий ООС

Непосредственной угрозы вторжения на территорию Украины со стороны Российской Федерации нет

Об этом заявил командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV .

"Военные угрозы потенциальные - те, которые могут при определенных обстоятельствах стать реальными угрозами. А также непосредственные угрозы, которые уже в ближайшей перспективе, завтра-послезавтра станут полномасштабной агрессией. Сейчас угрозы вторжения Российской Федерации в Украину ВСУ не отмечают", - сказал он.

Наев отметил, что войска отрабатывают планы реагирования на все военные угрозы со стороны России.

Кроме того, Наев заявил, что командующий Военно-морских сил Украины, который заявил о возможном военном вторжении России из Крыма, "преувеличил и не имеет полной информации".

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